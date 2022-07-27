5 أشقاء ينقلون إلى مستشفى عكار - رحال بهذه الحال

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تولّى عناصر من الصليب الأحمر بنقل 5 أطفال أشقاء من آل السعيدة إلى مستشفى عكار - رحال في بلدة الشيخ محمد، وهم مصابون بحالات إعياء وإسهال يُرجَّح أنّها ناجمة من تسمم غذائي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبوشرت التحقيقات لمعرفة نوع الأطعمة التي تناولوها ومصدرها.