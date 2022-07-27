توزيع غير عادل للكهرباء بين المناطق

تبيّن لسياح لبنانيين وأجانب أن هناك توزيعاً غير عادل لفتات الكهرباء بين مناطق سهر وسياحة ممتازة وأخرى ملحقة بالإهمال، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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