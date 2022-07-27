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لبنان

توزيع غير عادل للكهرباء بين المناطق

Lebanon 24
27-07-2022 | 17:24
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تبيّن لسياح لبنانيين وأجانب أن هناك توزيعاً غير عادل لفتات الكهرباء بين مناطق سهر وسياحة ممتازة وأخرى ملحقة بالإهمال، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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