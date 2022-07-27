29
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
34
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتخابات الرهبنة المارونية: لائحتان تتنافسان
Lebanon 24
27-07-2022
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": تنتخب الرهبنة اللبنانية المارونية رئيسها الخامس والثمانين، غداً، في جامعة الروح القدس في الكسليك، بعد ستة أعوام على ولاية الأب نعمة الله الهاشم رئيساً عاماً للرهبنة الى جانب أربعة مدبّرين جدد. وتقتصر الانتخابات على لائحتين، أولى يدعمها الهاشم نفسه وتتألف من المرشح للرئاسة العامة مدبّر جبيل والبترون هادي محفوظ (الرئيس السابق لجامعة الكسليك)، الى جانب مدبر الشمال والبقاع الشمالي طوني فخري، مدبر كسروان جوزيف قمر، مدبر المتن والبقاع الأوسط والغربي ميشال بوطقة، مدبر الشوف والجنوب جورج حبيقة. وثانية تتألف من المرشح للرئاسة العامة مدبر المتن والبقاع الأوسط والغربي الياس جمهوري (عميد كلية اللاهوت في جامعة الكسليك وهو محايد)، مدبر جبيل والبترون ميشال اليان، مدبر كسروان حنا عقيقي، مدبر الشمال والبقاع الشمالي يوسف سليمان، ومدبر الشوف والجنوب بسام حبيب.
Advertisement
وتشير المعلومات الى أن اللائحة الأولى تملك الحظوظ الأكبر، وهي تحتاج الى النصف زائداً واحداً من عدد الرهبان البالغ نحو 300 راهب، وقد ينخفض الى 290 بسبب مرض بعض الرهبان وعدم حضور البعض الآخر. أما في حال الرغبة بالتجديد للرئيس العام الحالي، فهو يحتاج الى ثلثَي أصوات المجمع الانتخابي زائداً واحداً.
التغيرات في مزاج الرهبنة بدأت في عهد الأب الهاشم الذي انتقل بها من مرحلة المحازبة الى مرحلة الحياد، رغم أن السنوات الثلاث الأخيرة من ولايته كانت الأكثر صعوبة نتيجة الوضع الاقتصادي الذي أثّر على كل المدارس والجامعات والمستشفيات التابعة للرهبنة، وبسبب خسارتها أموالها الموجودة في المصارف. حصل هذا الحياد بطلب من الفاتيكان نفسه الذي شهد على الندوب التي طبعتها الحرب في الرهبانية .
ويرى مؤيدو الهاشم أن أداءه كان استثنائياً، إذ عمل على التقريب بين الرهبان وعدم حصول أي انشقاق أو مشاكل ضمن الرهبنة. كما حرص على إبقاء أقساط جامعة الكسليك طوال الأزمة من دون إضافات تذكر. ويشير رهبان الى أن الرهبنة اللبنانية المارونية تسير بموازاة البطريركية المارونية متّبعة تعليمات روما، ويتم العمل على مبادرات كثيرة للتوافق «حتى نظل علامة فارقة لشعبنا. فلحظة انتخاب رئيس عام جديد سنكون كلنا بقربه من دون أي انقسام، وسنتعامل معه كأب كما تعاملنا مع الأباتي نعمة الله الهاشم».ويشارك في العملية الانتخابية «جميع أبناء الرهبانية ذوي النذور المؤقتة». وينادي الأمين العام للمجمع المنعقد منذ أربعة أيام كل راهب على حدة، بحيث يتم انتخاب الأب العام بداية، ثم المدبرين الأربعة الذين يعاونونه في إدارة الشؤون الرهبانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فرنجية لن يفعلها... "فتشوا عن غيرا"
Lebanon 24
فرنجية لن يفعلها... "فتشوا عن غيرا"
06:00 | 2022-07-27
27/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ لموظفي الادارة العامة... إليكم ما أعلنه وزير الماليّة
Lebanon 24
خبر سارّ لموظفي الادارة العامة... إليكم ما أعلنه وزير الماليّة
08:28 | 2022-07-27
27/07/2022 08:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2022-07-27
27/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة على صفيحٍ ساخن.. هذا ما تشهده إسرائيل بعد تهديدات نصرالله
Lebanon 24
المنطقة على صفيحٍ ساخن.. هذا ما تشهده إسرائيل بعد تهديدات نصرالله
08:00 | 2022-07-27
27/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حيدر دخل القفص الذهبي... تعرفوا إلى زوجته وشاهدوا كيف فاجأ الحضور بانتقاله إلى هذا النادي!
Lebanon 24
علي حيدر دخل القفص الذهبي... تعرفوا إلى زوجته وشاهدوا كيف فاجأ الحضور بانتقاله إلى هذا النادي!
09:46 | 2022-07-27
27/07/2022 09:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:23 | 2022-07-28
إستعدوا لدرجات حرارة مرتفعة ستتخطى الـ40... إليكم تفاصيل الطقس خلال الايّام المقبلة
05:22 | 2022-07-28
وزارة الخارجية الروسية: لا إتفاق حتى الآن حول تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
فيديو
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
28/07/2022 12:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
28/07/2022 12:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
28/07/2022 12:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact