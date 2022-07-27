الفيول من إيران ..... مُطابق للمواصفات أم لا؟

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كتب ميشال نصر في" الديار": قرر امين عام حزب الله حسن نصرالله الهجوم ، وحشر الدولة في «بيت اليك» مفجرا قنبلة العرض الايراني بتقديم الفيول اللازم مجانا من قبل الجمهورية الايرانية، خصوصا ان التجربة العراقية لم تكن ناجحة.اوساط وزارية معنية اشارت الى ان الدولة اللبنانية سترحب شكلا بالمساعدة ، الا انها لن تقدم على اي خطوات باعتبار ان الفيول المعروض غير مطابق للمواصفات، التي قررت وزارة الطاقة نشرها على موقعها الالكتروني من باب الترحيب بالشركات الايرانية الراغبة، معتبرة ان حزب الله لا يريد الدخول الى هذا الملف الا من باب الدولة الرسمي ، وليس عبر اعتماد حل مماثل لما اعتمد في مسالة المازوت، خاتمة بان لا قدرة حاليا للدولة اللبنانية على فتح مواجهة مع الاميركيين على هذا المستوى لما لذلك من انعكاسات سلبية على المديين القصير والمتوسط.عليه هل لعبتها الضاحية صح ؟ فنرى «السفيرة شيا في بعبدا لتعلن الموافقة الاميركية النهائية على الضمانات المطلوبة، كما حصل تماما يوم اعلن «السيد» عن استقدام بواخر المازوت من طهران.من يعش ير والمسالة لن تاخذ الكثير من الوقت قبل ان تتضح معالم مسارها.وكتبت":نداء الوطن":رأت أوساط سياسية "صلة مباشرة بين هذه القضية التي كان أول من أثارها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وبين الكباش الحكومي الدائر بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي"، موضحةً أنّ باسيل أراد من وراء هذا الطرح "حشر ميقاتي" ورمي كرة المسؤولية عن إغراق اللبنانيين في "العتمة" إلى ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبر تحميله وزر رفض استقدام الفيول الإيراني المجاني لمعامل الانتاج، لعلم باسيل يقيناً باستحالة منح الحكومة اللبنانية الموافقة الرسمية على هكذا طرح ربطاً بالعقوبات الدولية على إيران والعقبات اللوجستية التي تحول دون تنفيذه.