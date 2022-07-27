29
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
34
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الفيول من إيران ..... مُطابق للمواصفات أم لا؟
Lebanon 24
27-07-2022
|
22:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": قرر امين عام حزب الله حسن نصرالله الهجوم ، وحشر الدولة في «بيت اليك» مفجرا قنبلة العرض الايراني بتقديم الفيول اللازم مجانا من قبل الجمهورية الايرانية، خصوصا ان التجربة العراقية لم تكن ناجحة.
Advertisement
اوساط وزارية معنية اشارت الى ان الدولة اللبنانية سترحب شكلا بالمساعدة ، الا انها لن تقدم على اي خطوات باعتبار ان الفيول المعروض غير مطابق للمواصفات، التي قررت وزارة الطاقة نشرها على موقعها الالكتروني من باب الترحيب بالشركات الايرانية الراغبة، معتبرة ان حزب الله لا يريد الدخول الى هذا الملف الا من باب الدولة الرسمي ، وليس عبر اعتماد حل مماثل لما اعتمد في مسالة المازوت، خاتمة بان لا قدرة حاليا للدولة اللبنانية على فتح مواجهة مع الاميركيين على هذا المستوى لما لذلك من انعكاسات سلبية على المديين القصير والمتوسط.
عليه هل لعبتها الضاحية صح ؟ فنرى «السفيرة شيا في بعبدا لتعلن الموافقة الاميركية النهائية على الضمانات المطلوبة، كما حصل تماما يوم اعلن «السيد» عن استقدام بواخر المازوت من طهران.
من يعش ير والمسالة لن تاخذ الكثير من الوقت قبل ان تتضح معالم مسارها.
وكتبت":نداء الوطن":رأت أوساط سياسية "صلة مباشرة بين هذه القضية التي كان أول من أثارها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وبين الكباش الحكومي الدائر بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي"، موضحةً أنّ باسيل أراد من وراء هذا الطرح "حشر ميقاتي" ورمي كرة المسؤولية عن إغراق اللبنانيين في "العتمة" إلى ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبر تحميله وزر رفض استقدام الفيول الإيراني المجاني لمعامل الانتاج، لعلم باسيل يقيناً باستحالة منح الحكومة اللبنانية الموافقة الرسمية على هكذا طرح ربطاً بالعقوبات الدولية على إيران والعقبات اللوجستية التي تحول دون تنفيذه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فرنجية لن يفعلها... "فتشوا عن غيرا"
Lebanon 24
فرنجية لن يفعلها... "فتشوا عن غيرا"
06:00 | 2022-07-27
27/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ لموظفي الادارة العامة... إليكم ما أعلنه وزير الماليّة
Lebanon 24
خبر سارّ لموظفي الادارة العامة... إليكم ما أعلنه وزير الماليّة
08:28 | 2022-07-27
27/07/2022 08:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2022-07-27
27/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة على صفيحٍ ساخن.. هذا ما تشهده إسرائيل بعد تهديدات نصرالله
Lebanon 24
المنطقة على صفيحٍ ساخن.. هذا ما تشهده إسرائيل بعد تهديدات نصرالله
08:00 | 2022-07-27
27/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حيدر دخل القفص الذهبي... تعرفوا إلى زوجته وشاهدوا كيف فاجأ الحضور بانتقاله إلى هذا النادي!
Lebanon 24
علي حيدر دخل القفص الذهبي... تعرفوا إلى زوجته وشاهدوا كيف فاجأ الحضور بانتقاله إلى هذا النادي!
09:46 | 2022-07-27
27/07/2022 09:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:23 | 2022-07-28
إستعدوا لدرجات حرارة مرتفعة ستتخطى الـ40... إليكم تفاصيل الطقس خلال الايّام المقبلة
05:22 | 2022-07-28
وزارة الخارجية الروسية: لا إتفاق حتى الآن حول تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
فيديو
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
28/07/2022 12:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
28/07/2022 12:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
28/07/2022 12:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact