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لبنان

في طرابلس... سلب دراجة نارية بقوة السلاح!

Lebanon 24
28-07-2022 | 00:15
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أقدم مجهولون، منتصف الليل، على سلب دراجة نارية بقوة السلاح لاحد المواطنين في منطقة القبة طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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