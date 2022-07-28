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لبنان

إطلاق نار على أحد محلات سوق بعلبك... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-07-2022 | 00:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد الاشخاص بإطلاق النار على محل شعيب في سوق بعلبك، وفر الى جهة مجهولة.
واقتصرت الاضرار على الماديات، من دون معرفة اسباب اطلاق النار.
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اطلاق النار

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