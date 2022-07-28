إطلاق نار على أحد محلات سوق بعلبك... إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد الاشخاص بإطلاق النار على محل شعيب في سوق بعلبك، وفر الى جهة مجهولة.

واقتصرت الاضرار على الماديات، من دون معرفة اسباب اطلاق النار.