Advertisement

لبنان

بالتفاصيل: هكذا يتم تهريب الخبز والطحين الى سوريا عبر هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-07-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-975361-637945926335082843.jpg
Doc-P-975361-637945926335082843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ازداد إزدحام المواطنين امام الافران نتيجة فقدان الطحين المدعوم لزوم صناعة الخبز، وجرت إشكالات وخلافات بينهم في بعض المناطق استعمل فيها السلاح.

وكان لافتا اعلان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام "أن الأزمة هي نتيجة أن الطحين سُرق من البلد، لكن هناك خلية أزمة برئاسة وزارة الاقتصاد لتوزيع القمح والطّحين بشكل عادل، وغيّرنا الآليّة السابقة".

وفي هذا السياق أفاد "مصدر مطلع" أن تهريب الخبز الى سوريا مستمر لا سيما من عرسال حيثُ يتم شراء الربطة بـ١٦ الف وتباع في سوريا بـ٢٥ الف ليرة، ويحمّل "البيك اب" حوالى ١٠ الاف ربطة خبز الى الجرد ويلاقيه "بيك اب" اخر ينقل الخبز الى القرى السورية. وكذلك الامر بالنسبة للطحين حيث تمر شاحنة يوميًا ويتم تهريب حوالى ال٤٠ طن من الطحين من حوش السيد علي".

في سياق متصل، ومع استمرار أزمة الطوابير امام الافران ، عادت الاشكالات ليس فقط بسبب التزاحم على شراء الخبز، أو حصول بعض الاشخاص على كميات أكثر من غيرهم، وإنما هذه المرة بسبب السياسة.

فقبل البدء بتوزيع الخبز، يقوم بعض المواطنين بانتقاد الوضع المعيشي، موجهين أسهم الاتهام لما وصلت اليه الاوضاع لسياسيين أو وزراء معينين. عندها، يحتج البعض الاخر الموالي لـ"زعيمه"، فيتطور التلاسن الى تضارب، وفق ما افادت تقارير امنية.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:23 | 2022-07-28
05:22 | 2022-07-28
05:10 | 2022-07-28
05:10 | 2022-07-28
05:10 | 2022-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website