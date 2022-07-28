حريق في مستشفى في البقاع.. اليكم التفاصيل

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أخمد عناصر من الدفاع المدني، حريقًا شب في الطبقة الرابعة من مستشفى أطباء بلا حدود في بر الياس - البقاع.كما عمل العناصر على إخلاء المبنى المذكور من المرضى الذين بلغ عددهم 24 مريضًا من دون تعرضهم لأي إصابة جراء الحريق.وقد تمكنت العناصر في محاصرة النيران في الطبقة الرابعة ومنعها من الإمتداد إلى باقي أرجاء المستشفى، وإقتصرت الأضرار على الماديات.