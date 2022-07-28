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لبنان

طوابير الخبز تابع... إشكالات وتهديد بالقتل ورمي القنابل! (صور وفيديو)

Lebanon 24
28-07-2022 | 01:24
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لا تزال "طوابير الخبز" ممتدة أمام الأفران في مناطق عدة، نتيجة فقدان الطحين المدعوم الخاص بصناعة الخبز، ما أدى لحصول إشكالات وتصادمات عدة.
 
بعلبك 
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في دورس ببعلبك، حصلت اشكالات عنيفة امس، بين المواطنين امام أحد الأفران، على خلفية شراء ربطة الخبز المدعوم، وفق مندوبة "لبنان 24".
وتدخلت القوى الامنية وعملت على فضّ الاشكال بعدمت اقفل الفرن أبوابه.
 
طرابلس 
كما تستمر ازمة طوابير الانتظار امام الافران في طرابلس وضواحيها، حيث بدأ المواطنون بالتوافد للانتظار امام الافران منذ منتصف الليل، حيث يستمر الطابور حتى ظهر اليوم التالي، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد تجمع المواطنون في طوابير طويلة حيث ينتظرون لساعات للحصول على ربطة خبز في حين شهدت عدة افران في طرابلس اشكالات متفرقة على افضلية الدور .

اما في القبة، فقد اقدم احد المواطنون على تهديد صاحب الفرن برشاش حربي بعد ان وصل امس، متأخراً حيث اعلمه صاحب الفرن بعدم وجود اي ربطة خبز، ما دفعه لتهديده برشاش حربي حيث تبين ان الفرن ما زال لديه كمية من الخبز .


اما في احد الافران في طرابلس - شارع المئتين فقد هدد احد المواطنين برمي قنبلة يدوية بحال لم يتم تسليمه خبز.
 
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