طوابير الخبز تابع... إشكالات وتهديد بالقتل ورمي القنابل! (صور وفيديو)

لا تزال "طوابير الخبز" ممتدة أمام الأفران في مناطق عدة، نتيجة فقدان الطحين المدعوم الخاص بصناعة الخبز، ما أدى لحصول إشكالات وتصادمات عدة.

بعلبك

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في دورس ببعلبك، حصلت اشكالات عنيفة امس، بين المواطنين امام أحد الأفران، على خلفية شراء ربطة الخبز المدعوم، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتدخلت القوى الامنية وعملت على فضّ الاشكال بعدمت اقفل الفرن أبوابه.

اشكالات عنيفة بين المواطنين امام أحد أفران دورس في بعلبك#Lebanon24 pic.twitter.com/tFWYFaKrnz — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2022

طرابلس





وقد تجمع المواطنون في طوابير طويلة حيث ينتظرون لساعات للحصول على ربطة خبز في حين شهدت عدة افران في طرابلس اشكالات متفرقة على افضلية الدور .



اما في القبة، فقد اقدم احد المواطنون على تهديد صاحب الفرن برشاش حربي بعد ان وصل امس، متأخراً حيث اعلمه صاحب الفرن بعدم وجود اي ربطة خبز، ما دفعه لتهديده برشاش حربي حيث تبين ان الفرن ما زال لديه كمية من الخبز . كما تستمر ازمة طوابير الانتظار امام الافران في طرابلس وضواحيها، حيث بدأ المواطنون بالتوافد للانتظار امام الافران منذ منتصف الليل، حيث يستمر الطابور حتى ظهر اليوم التالي، وفق مندوب "لبنان 24".وقد تجمع المواطنون في طوابير طويلة حيث ينتظرون لساعات للحصول على ربطة خبز في حين شهدت عدة افران في طرابلس اشكالات متفرقة على افضلية الدور .اما في القبة، فقد اقدم احد المواطنون على تهديد صاحب الفرن برشاش حربي بعد ان وصل امس، متأخراً حيث اعلمه صاحب الفرن بعدم وجود اي ربطة خبز، ما دفعه لتهديده برشاش حربي حيث تبين ان الفرن ما زال لديه كمية من الخبز .