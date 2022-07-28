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لبنان

نواب جدد "يطلبون القرب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2022 | 02:15
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قالت مصادر مطلعة إن بعض النواب الجدد الذين وصلوا الى المجلس النيابي بدأوا ببناء علاقة جيدة مع احدى الدول الخليجية بالتوازي مع اعلانهم مواقف ذات "طابع سيادي".

وتضيف المصادر "أن المواقف السياسية التي يتبناها بعض النواب المستقلين، تتماشى مع السياسة العامة لهذه الدولة الخليجية في لبنان ما يفسر التقارب الحاصل في عدة ملفات وحتى في العلاقات الشخصية".

وترى المصادر "ان هذه الدولة تحقق تقدما في السباق الحاصل بين القوى والدول على استقطاب النواب المستقلين ونواب التغيير وذلك بسبب الدور  الذي تقوم به سفارتها في بيروت".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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