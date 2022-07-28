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لبنان

التهافت على اليورو مستمر.. ولكن حافظوا على دولاراتكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2022 | 02:45
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تراجع في الآونة الأخيرة سعر صرف اليورو ما دفع بالعديد من اللبنانيين إلى التهافت على شراء هذه العملة بانتظار إعادة ارتفاعها مُجدداً وبالتالي تحقيق الأرباح من خلالها، فهل يُمكن اعتبار اليورو بديلاً عن الدولار وهل يُنصح بشرائه؟ 

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة أشار في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "الاقتصاد الأوروبي يُعاني حاليا جراء الأزمة الأوكرانية ـ الروسية في حين ان وضع الاقتصاد الأميركي أفضل".

وتابع: "مع تراجع سعر صرف اليورو من الطبيعي ان يتهافت الناس على الشراء على اعتبار انه مع انتهاء الحرب سيُعاود ارتفاعه وبالتالي سيُحققون أرباحاً".

  وأضاف: "أنا شخصياً أؤمن بالدولار كعملة دولية ولا أحب المُضاربة، وبالتأكيد الاقتصاد الأميركي وضعه ومستقبله أفضل".

ونصح اللبنانيين ان "يُحافظوا على الدولارات الموجودة بحوزتهم لأن العملة الخضراء تُعتبر الأقوى على المديين القصير والبعيد على حد سواء".

 

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المصدر: لبنان 24

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