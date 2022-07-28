محتجون يقتحمون وزارة الطاقة.. شاهدوا بالفيديو "الهرج والمرج" داخل المبنى!

يقتحم محتجون، في هذه الأثناء، مبنى وزارة الطاقة والمياه، على كورنيش النهر.

وانتشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، يظهر الهرج والمرج داخل المبنى، بالتزامن مع رفع المحتجين هتافات حول الوضع المعيشي الصعب.