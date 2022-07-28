الخليل: نعمل لتحسين اوضاع جميع العاملين في القطاع العام

نوه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المالية، بحضورهم الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة لتحضير وانجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين، شاكراً جهودهم وتقديره لحس المسؤولية لديهم، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين اوضاع جميع العاملين في القطاع العام.

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