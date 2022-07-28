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لبنان

القاضية عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-07-2022 | 03:38
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أفادت قناة "الجديد" ان القاضية غادة عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وهي لهذه الغاية قدمت اعتذارًا عبر إرسالها مذكرة تتضمن كل التوضيحات.
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القاضية غادة عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى عند الساعة الثالثة وقدمت اعتذارًا عبر إرسالها مذكرة تتضمن كل التوضيحات (الجديد)
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غادة عون

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