القاضية عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى.. اليكم التفاصيل

أفادت قناة "الجديد" ان القاضية غادة عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وهي لهذه الغاية قدمت اعتذارًا عبر إرسالها مذكرة تتضمن كل التوضيحات.

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