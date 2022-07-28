حاويات البضائع مكدسة في المرفأ.. هل من ازمة سلع؟

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أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنه "لا نريد أن نهوّل على المواطنين بالرغم من الضغط النفسي الكبير الموجود بسبب ما يجري في الإهراءات لكن حاويات المواد الغذائية بعيدة عن الأجزاء المهدّدة بالإنهيار في مرفأ بيروت".واشار عبر صوت لبنان إلى أنه "لا حلول حتى الساعة لاستخراج البضائع من الحاويات والمساعي التي قمنا بها أدّت الى حلحلة جزئية لكن المشكلة لم تُحلّ فالمصاريف ما زال تتكدس".وشدد بحصلي على أنّ "المشكلة تكمن بعدم حضور الموظفين بشكلٍ منتظم لأخذ العيّنات وبالتالي الأزمة مستمرّة مع استمرار الإضراب في القطاع العام".