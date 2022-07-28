تغريدة جديدة لجنبلاط.. هذا ما قاله عن الاهراءات

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: لماذا لا يفرغ القمح من الاهراءات في مرفاء بيروت ويُبقى المعلم كما هو احتراما لذكرى الجريمة . ان النافذين في السلطة باعوا المرفأ بالتراضي لآل سعادة بقيمة بخسة. ومن اجل احتياط القمح يطلب من آل سعادة وشركائهم بناء اهراءات جديدة في مرفأ طرابلس وكفى لعب باعصاب اهل الضحايا.

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