تغريدة جديدة لجنبلاط.. هذا ما قاله عن الاهراءات

لماذا لا يفرغ القمح من الاهراءات في مرفاء بيروت ويُبقى المعلم كما هو احتراما لذكرى الجريمة .ان النافذين في السلطة باعوا المرفأ بالتراضي لآل سعادة بقيمة بخسة .ومن اجل احتياط القمح يطلب من آل سعادة وشركائهم بناء اهراءات جديدة في مرفأ طرابلس وكفى لعب باعصاب اهل الضحايا #المرفا pic.twitter.com/xOMUZFTqUo
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 28, 2022
لماذا لا يفرغ القمح من الاهراءات في مرفاء بيروت ويُبقى المعلم كما هو احتراما لذكرى الجريمة .ان النافذين في السلطة باعوا المرفأ بالتراضي لآل سعادة بقيمة بخسة .ومن اجل احتياط القمح يطلب من آل سعادة وشركائهم بناء اهراءات جديدة في مرفأ طرابلس وكفى لعب باعصاب اهل الضحايا #المرفا pic.twitter.com/xOMUZFTqUo