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لبنان

طرابلس من دون مياه!

Lebanon 24
28-07-2022 | 04:40
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أفاد مندوب "لبنان 24" أن ازمة تأمين المياه للمنازل في طرابلس، وخاصة في المناطق والاحياء الشعبية لا تزال مستمرة الى جانب ازمة الرغيف.

ويشكو اهالي القبة ومحيطها من انقطاع تام للمياه لليوم الرابع على التوالي، من دون وجود حلّ.
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كما ارتفع ايضاً سعر صهريج المياه، بسبب ارتفاع سعر المازوت والنقل، وفق ما أوضح أحد أصحاب الصهاريج لـ"لبنان 24".
وناشد الاهالي المعنيين التدخل ووضع حل لهذه الازمة.
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