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لبنان

إستعدوا لدرجات حرارة مرتفعة ستتخطى الـ40... إليكم تفاصيل الطقس خلال الايّام المقبلة

Lebanon 24
28-07-2022 | 05:23
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس صيفي حار، هو المسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع كتل هوائية حارة يتأثر بها القسم الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية خاصة.
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الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية ارتفاع في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية.
 

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر وتتخطى الـ40 درجة في الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و بداية انخفاض درجات الحرارة على الساحل بحيث يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وتبقى درجات الحرارة في الداخل تلامس الـ40.

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