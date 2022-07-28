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لبنان

وزير الشؤون الاجتماعيّة يتحدّث عن المساعدات المالية للقطاع العامّ... وهذا ما كشفه عن موعد توقيع المرسوم

Lebanon 24
28-07-2022 | 05:47
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أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار أنّ "إقرار المساعدات المالية في اجتماع اللجنة الوزارية في السرايا أمس هو بمثابة إقرار الحقوق الجزئية والموقتة للموظفين، وهم يستحقون المزيد من الحقوق تجاه الدولة خصوصًا بعدما فقدت الليرة قيمتها، لكنّ، هذا هو الممكن اليوم".
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وقال حجار لـ"إذاعة لبنان الحرّ" ان "الرابطة أعلنت موقفها الاستمرار بالإضراب، الا انّ هناك بعض القطاعات التي عاودت عملها كقطاع الصّرفيات في وزارة المال، وأتصوّر ان موظفي الجامعة اللبنانية ايضاً سيعاودون المناوبة الى عملهم".

أضاف الحجار ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقّع الاثنين المرسوم، وبهذا تكون عجلة العمل بدأت ولو جزئياً"، مشددا على ان "أهمية المساعدات تكمن في إعادة احياء القطاع العام لإكمال مسيرة البلد، أما السؤال اليوم فهو: من أين الإيرادات؟"

وأوضح ان "الإيرادات متلازمة، وهناك إيرادات طبيعية لان هناك دوائر كالدوائر العقارية وغيرها ما يساهم في زيادة مدخول الخزينة اضافةً الى دولرة بعض القضايا كالاستيفاء بالدولار في ما خص الرسوم على الطائرات".

ورداً على سؤال، أجاب الوزير حجار ان "موضوع الدولار الجمركي سيقَرّ، والمرسوم الخاص به بات جاهزاً، ولدينا سلة ستساهم بزيادة المداخيل المالية لخزينة الدولة".

لبنان

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