هذا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فغالي مع موزعي المحروقات

عُقد اجتماع مع المديرة العامة للنفط اورور فغالي وعدد من موزعي المحروقات واصحاب المحطات وذلك في مقر المديرية بحضور ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.

وتم البحث خلال الاجتماع في موضوع جدول الاسعار سيما موضوع الـ15% التي تُكبد اصحاب المحطات الكثير من الخسائر في ظل تقلب سعر صرف الدولار. وطالب المجتمعون ان تبقى المحروقات متوفرة في الاسواق، وأملوا ان يكون هناك تعاون مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط لتجنب أي أزمة في المستقبل.

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وأبدت فغالي حرصها على التعاون مع الموزعين واصحاب المحطات للعمل عللى تأمين المحروقات، مؤكدة انّ لا علاقة للوزارة والمديرية بموضوع الـ15%، بل هو بناء لقرار صادر عن مصرف لبنان.



