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لبنان

لمدّة ثلاثة أيّام... هذا ما سيحصل في الاشرفيّة

Lebanon 24
28-07-2022 | 06:17
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالـــــــي:

سيُقام في مدينة بيروت – الأشرفيّة بتواريخ 29، و30، و31/7/2022 مهرجان ترفيهي بعنوان “Achrafieh Summer Street Festival”
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لذلك، سيتمّ إقفال الطريق بدءًا من حلويات الدويهي في ساحة ساسين على المسربين، وصولًا إلى تقاطع العازاريّة على مسافة لا تتعدّى الـ /300/م. وذلك اعتبارًا من الساعة 16،00 وحتّى السّاعة 1،00 من الأيّام المذكورة.

علمًا أنّ التحضيرات لهذا المهرجان قد بدأت في المحلّة من ظهر اليوم 28/7/2022.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.
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