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لبنان

نقابة عمال "كهرباء لبنان" أعلنت الإضراب حتى هذا الموعد

Lebanon 24
28-07-2022 | 06:37
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أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، أنّه "بناءً على بيان اتحاد النّقابات العمّاليّة والمصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة، عقدت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعًا طارئًا لها، أعلنت خلاله التزامها وتأييدها للإضراب الّذي دعا إليه الاتّحاد، وذلك بعد تجاهل واستثناء العاملين في المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة من كلّ ما توصّلت إليه اللّجنة الوزاريّة من مقرّرات بخصوص العاملين في القطاع العام".
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وأكّدت في بيان، "تأييدها والتزامها بالإضراب والاعتصام داخل مراكز العمل، ووقف جميع الأعمال الإداريّة والفنيّة اعتبارًا من اليوم الخميس 28/7/2022 ولغاية يوم الثلثاء الموافق 2/8/2022 ضمنًا، مع عدم إجراء المناورات على الشّبكة العامّة إلّا من خلال التّنسيق مع النّقابة، وعدم السّماح بممارسة أيّ عمل إلّا ما يشكّل خطرًا على السّلامة العامّة".

وأوضحت النّقابة أنّه "يُستثنى أيضًا من الإضراب والاعتصام، الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطّات التّحويل الرّئيسيّة، وتبقي النّقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أيّ تطوّر"
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