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لبنان

إعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
28-07-2022 | 06:43
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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء ما يلي: 
 
إستناداً إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته لاسيما المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/7/2021، 

تُقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقع فيه 4 آب 2022 في ذكرى فاجعة إنفجار مرفأ بيروت، وتُنكس الأعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تُعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامناً مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم.
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