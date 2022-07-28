ميقاتي استقبل وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى... وهذا ما تمّ بحثه

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير العدل هنري خوري، مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وتناول البحث معاناة السلطة القضائية وسبل معالجة وتحسين أوضاع القضاة ليتمكنوا من ممارسة واجباتهم على أكمل وجه، خاصة على أبواب السنة القضائية الجديدة واعادة تحريك عمل القضاء.

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الاتحاد العمالي العام

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر الذي أعلن إثر اللقاء: "الزيارة اليوم هي لشكر دولة الرئيس على رعايته مؤتمر وزراء الزراعة المشرقيين، وهي خطوة تمهد لدعم الزراعة اللبنانية وانفتاح العالم الزراعي اللبناني على الاردن وسوريا والعراق وفلسطين.وبحثنا في الوقت نفسه مسألة الإضراب في القطاع العام، ونحن في الإتحاد العمالي العام نقول أنه بعد المقررات الايجابية التي صدرت عن اللجنة الوزارية والتي نعتبرها خطوة الى الأمام، نطلب من القطاع العام العودة إلى العمل، واذا كان هناك من مطالب أخرى ونحن نحملها ونطلب استمرار الحوار حتى نصل الى اتفاق مبدئي يمهد لدرس مبدأ الرواتب وزيادات غلاء معيشة مقبولة، بعد إقرار الموازنة العامة وطبعا، هناك تفاهم مع دولة الرئيس على هذا الامر، وأن يكون هناك حد أدنى من الحضور في القطاع العام.وبالمناسبة نشكر اليوم، وزارة المالية التي بادر الموظفون فيها الحضور الى اعمالهم لنتمكن من إنجاز الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ونقول انه على بقية الوزارات أن تؤمن دواما مقبولا لتأمين الخدمات للمواطنين ومنها الخدمات الصحية، الإجتماعية، الاقتصادية، التربوية.

أضاف:"نحن بحاجة الى اعادة تحريك القطاع العام لتأمين وسائل تمويل للدولة اللبنانية بانتظار اقرار الموازنة. وبحثنا أيضا موضوع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التي لم ترد ضمن إطار المرسوم من حيث تعويض الإنتاجية والحضور 3 ايام أسبوعيا. ووعد دولة الرئيس أن يصار الى اصدار مرسوم اخر الأسبوع المقبل وهناك اجتماع يخصص يوم الثلاثاء المقبل لهذا الموضوع، على أن تمول المؤسسات القادرة على التمويل هذا المبدأ، والمؤسسات الأخرى ستلجأ الى طلب سلفات من وزارة المالية. لذلك نطلب من الإخوان في اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة رفع الإضراب بانتظار نتائج الإجتماع الذي سيحصل نهار الثلاثاء المقبل والذي سينتج عنه مرسوم يساوي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات والمستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان بالقطاع العام من حيث منحة الإنتاج.

دبوسي

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي الذي أعلن إثر اللقاء :" تبلغت من دولة الرئيس ميقاتي قرارا ينص على تأليف فريق عمل لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال، وجاء فيه : بناء على قرار مجلس الوزراء في 23-5-2022، وبناء على الحاجة الماسة لمعالجة مشاكل الشمال الإنمائية، تقرر تشكيل فريق عمل لمعالجة المسائل الإنمائية في منطقة الشمال برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفي حال غيابه ينوب عنه السيد توفيق دبوسي وعضوية كل من السادة: عامر فضل الله، جوزف اسحق، حسن الحاج، مصطفى اغا، جورج عبود، بيار الدويهي، مارسيلينو حرك، وتكون مهمته وضع رؤية شاملة لتنمية منطقة الشمال تتضمن خطة مهمة للمشاريع والنشاطات التي تعود بالجدوى والمنفعة الاقتصادية لهذه المنطقة، والمتابعة والتنسيق مع مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والهيئات في سبيل التحضير للمشاريع التي تتفق مع الأهداف الإنمائية لمنطقة الشمال وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لهذه المشاريع. يضع الفريق تقريرا دوريا كل ستة أشهر يتضمن تفصيلا لمراحل العمل والتوصيات والاقتراحات اللازمة على أن تعرض المواضيع اللازمة على مجلس الوزراء عند الاقتضاء.

وختم: سنعقد يوم الثلاثاء المقبل عند الحادية عشرة قبل الظهرالاجتماع الأول لهذه الهيئة برئاسة الرئيس ميقاتي .





كوردوني

وإستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لوكالة الانروا في لبنان كلاوديو كوردوني في زيارة وداعية قال بعدها: هذه الزيارة هي اخر زيارة لي قبل مغادرتي لبنان، جئت لشكر حكومة لبنان على حسن الضيافة وأتمنى الأفضل للشعب اللبناني كما أتمنى أيضا تحسن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان." وإستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لوكالة الانروا في لبنان كلاوديو كوردوني في زيارة وداعية قال بعدها: هذه الزيارة هي اخر زيارة لي قبل مغادرتي لبنان، جئت لشكر حكومة لبنان على حسن الضيافة وأتمنى الأفضل للشعب اللبناني كما أتمنى أيضا تحسن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان."

وإستقبل سفير ايرلندا شون أوريغان، في زيارة وداعية.

وإجتمع مع وزير الخارجية والمغتربية عبدالله بو حبيب.

ومن زوار السراي الحكومي النائب ياسين ياسين، والنائبة السابقة بهية الحريري.