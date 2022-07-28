عون بحث مع السفير الاوكراني في التعاون بمجال تأمين القمح والحبوب

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، السفير الاوكراني في بيروت ايهور اوستاش، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال تأمين القمح والحبوب، إضافة الى آخر التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على القطاع الغذائي في العالم.

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