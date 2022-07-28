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لبنان

حادث سير مروّع بين عدد من السيارات وسقوط جرحى... إليكم بالصور ما حصل على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
28-07-2022 | 07:00
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وقع حادث سير مروّع على طريق عام ضهر البيدر، عند مفرق فالوغا، بين عدد من السيارات. وسقط 4 جرحى، تمّ نقلهم الى مستشفيات المنطقة.
 
وقد أفادت غرفة التحكم المروري أنّ حركة المرور كثيفة في المحلّة.
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