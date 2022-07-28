بو حبيب استفبل مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية

Advertisement

استفبل وزير الخارجية َالمغتربين عبدالله بو حبيب مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الياباني Nagaoka kansuke، وجرى البحث في اوضاع المنطقة والتطورات المحلية والتأكيد على افضل العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التعاون لتحقيق مشاريع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في لبنان.كما استقبل بو حبيب السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية