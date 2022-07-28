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لبنان

بو حبيب استفبل مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية

Lebanon 24
28-07-2022 | 07:04
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استفبل وزير الخارجية َالمغتربين عبدالله بو حبيب مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الياباني Nagaoka kansuke، وجرى البحث في اوضاع المنطقة والتطورات المحلية والتأكيد على افضل العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التعاون لتحقيق مشاريع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في لبنان.
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كما استقبل بو حبيب السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري  في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية
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