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لبنان

أزمة الرغيف في طريقها الى الحل؟.. اليكم ابرز المعطيات

Lebanon 24
28-07-2022 | 07:30
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قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين انه تم انشاء لجنة بطلب من مجلس الوزراء "ولكن هذه اللجنة لديها طابعاً أمنياً بسبب استغلال الطحين وهذه اللجنة برئاسة وزارة الاقتصاد ونعمل ليلاً نهاراً لإعادة توزيع القمح والطحين بشكل عادل ومتوازن".
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واكد سلام في حديث مع الـ"MTV": "وضعنا آلية دقيقة جداً للقيام برقابة فعلية ودخل إلى لبنان 49 ألف طن من القمح المدعوم وتكفي هذه الكمية لفترة شهر ونصف وابتداءً من الغد سنشهد حلحلة في هذا الموضوع وكلنا أمل أن يعمل كل المعنيين في هذا الموضوع بوطنية وضمير لإيصال للمواطن رغيف الخبز من دون ذُلّ". 
 
من جانبه قال أمين سر نقابة أفران بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في حديث اذاعي إنّ "أزمة الرغيف في طريقها إلى الحلّ، وكلّ المخابز في لبنان تسلّمت الطحين وتعمل أربعاً وعشرين ساعة على أربعٍ وعشرين".
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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