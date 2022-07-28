وزير المالية وقّع مراسيم ترقيات الضباط... من شملت؟

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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال مراسيم ترقيات عائدة لكلّ من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات شملت:في وزارة الدفاع الوطني:مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم.مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة ملازم في الجيش الى رتبة ملازم أول.مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش الى رتبة ملازم.في وزارة الداخلية والبلديات:مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازممشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.مشروع مرسوم ترقية عسكريين من رتبة ملازم الى ملازم أول.وقد أُحيلت مشاريع المراسيم هذه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.