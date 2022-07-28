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لبنان

المكاري: هناك شعلة في زغرتا والمنطقة يجب ان تبقى موجودة

Lebanon 24
28-07-2022 | 07:32
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قال وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري خلال تكريمه من قبل منتدى ريشة عطر وصفحة صوت اهدن والقضاء، خلال افتتاح الأسبوع الثقافي في دير مار سركيس وباخوس، "لي شرف تمثيل المنطقة والحمل ليس بصغير ابداً. اشعر وكأني احمل هذا الدير على كتفيّ ولكنهما يستحملان بوجودكم. هناك شعلة في زغرتا والمنطقة يجب ان تبقى موجودة. في فترة من الفترات كنت ممن حملها عندما اسسنا اتحاد شباب زغرتا مع روبير فرنجيه وعدد من الشباب، عملنا بانفتاح كبير وكنا نعتبر اننا نحمل شعلة الثقافة في منطقتنا".
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