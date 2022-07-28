ملف المولدات الخاصة في صيدا بين سعد والقاضي رمضان... وهذا ما تقرّر

في إطار متابعة قضية المولدات التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وذلك في مكتب رمضان في قصر عدل صيدا وبحضور نائب رئيس البلدية إبراهيم البساط. وذلك من اجل متابعة ومعالجة ملف مولدات الكهرباء في صيدا.

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وصدرت عن الاجتماع عدة قرارات أكدت على عدم إطفاء المولدات، والالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة سواء كانت التغذية 14 ساعة أو 24 ساعة، وعدم التوقف عن تشغيل المولدات نهائيا من قبل صاحب المولد الا بعد اعلام البلدية بذلك خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإلا فإن النيابة العامة ستصادر هذه المولدات المخالفة ، وستقوم بالاجراءات القانونية المناسبة بحق صاحب المولد المخالف.