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لبنان

"التقدمي": لا جامعات مقربة منّا

Lebanon 24
28-07-2022 | 07:47
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أكّد الحزب "التقدمي الاشتراكيّ" في بيان، أنّ لا جامعات مقربة منه، مشددا على الحرص الكامل على التعليم العالي في لبنان وسمعته وثقة العالم به، وهو الذي طالما كان جامعة الشرق. 
 
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