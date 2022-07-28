"التقدمي": لا جامعات مقربة منّا

أكّد الحزب "التقدمي الاشتراكيّ" في بيان، أنّ لا جامعات مقربة منه، مشددا على الحرص الكامل على التعليم العالي في لبنان وسمعته وثقة العالم به، وهو الذي طالما كان جامعة الشرق.