إعادة تمركز وتعديل إنتشار الجيش... ماذا يحصل في طرابلس؟

يقوم الجيش منذ أسبوع وحتى اليوم، بإزالة وتعديل نقاط ثابتة تابعة له في المناطق التي كانت قد شهدت إشكالات مسلّحة في طرابلس، وذلك بهدف التعديل على عمليّة الانتشار في المنطقة، وتعزيز عدد العناصر، وتسيير الدوريات المؤللة بشكل متواصل، وإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة.

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