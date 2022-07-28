دوريات من أمن الدولة جالت على المطاحن والافران ومحال بيع المواد الغذائية

جالت دوريات من أمن الدولة على المطاحن والافران ومحال بيع المواد الغذائية. وأشرفت على توزيع الطحين على الأفران.



وأكملت جولتها على مستودعات الأفران للتأكد من عدم تخزين الطحين وبيعه في السوق السوداء، وعدم التلاعب بوزن ربطة الخبز.

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