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لبنان

بيان لوزارة الزراعة... هذا ما أعلنته عن كميّات القمح الجاهزة للطحن

Lebanon 24
28-07-2022 | 08:03
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صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي: 
انطلاقاً من اهتمامها بتعميم سياسة الشفافية يهم وزارة الزراعة ان تعلن للمواطنين الكرام كميات القمح التي أصبحت جاهزة للطحن لغاية تاريخ 28/07/2022، 
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الكمية الاجمالية 31053 طن تم توزيعها على المطاحن. 
 
 
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