بيان لوزارة الزراعة... هذا ما أعلنته عن كميّات القمح الجاهزة للطحن

صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:

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انطلاقاً من اهتمامها بتعميم سياسة الشفافية يهم وزارة الزراعة ان تعلن للمواطنين الكرام كميات القمح التي أصبحت جاهزة للطحن لغاية تاريخ 28/07/2022،الكمية الاجمالية 31053 طن تم توزيعها على المطاحن.