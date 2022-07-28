خبر مهمّ عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين... متى يبدأ الدفع؟

صدرت برقية عن الجيش، حول دفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعسكريين في الخدمة الفعليّة (الدفعة الثالثة) عن شهريّ أيّار وحزيران من العام 2022، إبتداءً من يوم غد.

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