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لبنان

خبر مهمّ عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين... متى يبدأ الدفع؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 08:14
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صدرت برقية عن الجيش، حول دفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعسكريين في الخدمة الفعليّة (الدفعة الثالثة) عن شهريّ أيّار وحزيران من العام 2022، إبتداءً من يوم غد.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
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الجيش

المساعدة الاجتماعية

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