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لبنان

مولوي بحث مع وفد من متخرجي المقاصد في أوضاع الجمعية

Lebanon 24
28-07-2022 | 08:25
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم النائب عماد الحوت وتم البحث بالاوضاع في لبنان وشؤونا بيروتية عامة.

والتقى النائب عبد العزيز الصمد وتم البحث بشؤون منطقة الضنية على كل المستويات.
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واجتمع الوزير مولوي مع وفد من جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية برئاسة مازن شربجي وحضور محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، وتم البحث بأوضاع الجمعية والصعوبات التي تمر بها البلاد.
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