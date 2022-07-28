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لبنان

بيان عن مصرف لبنان بخصوص التعميم 161.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-07-2022 | 08:46
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أصدر مصرف لبنان تعميماً مدّد بموجبه مفاعيل التعميم 161 حتى 31/8/2022.
 
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