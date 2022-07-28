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لبنان

على طريق ثانوية المنية... "سامحيني sasa"!

Lebanon 24
28-07-2022 | 08:41
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليافطة تمّ رفعها على طريق ثانوية المنية، في طرابلس، حيث عمد أحد الاشخاص على طلب السماح من "sasa"، قائلا: "أنا غلطت بحقك كتير سامحيني".
 
 
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