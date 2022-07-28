على طريق ثانوية المنية... "سامحيني sasa"!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليافطة تمّ رفعها على طريق ثانوية المنية، في طرابلس، حيث عمد أحد الاشخاص على طلب السماح من "sasa"، قائلا: "أنا غلطت بحقك كتير سامحيني".

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