سقط من على سقالة في ضهر المغر... وهذه حالته الصحيّة

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عملت فرق الصليب الاحمر اللبناني على نقل المدعو "ا.م"، سوري الجنسية، الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة طرابلس للعلاج جراء سقوطه من على متن سقالة، اثناء قيامه بأعمال صيانة لاحد المباني في منطقة ضهر المغر.ووصفت حالته بالمستقرة، نتيجة اصابته برضوض.