قطع طريقاً عاماً وقام بتكسير الزجاج... إليكم ما حصل لاحقاً

سُجلت زحمة سير على طريق عام حقل العزيمة في الضنية، بعدما قام احد الشبان بقطع الطريق، وتكسير الزجاج.



وعمل لاحقاً اهالي المنطقة على تهدئته وفتح الطريق امام السيارات.

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