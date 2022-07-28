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لبنان

قطع طريقاً عاماً وقام بتكسير الزجاج... إليكم ما حصل لاحقاً

Lebanon 24
28-07-2022 | 09:11
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سُجلت زحمة سير على طريق عام حقل العزيمة في الضنية، بعدما قام احد الشبان بقطع الطريق، وتكسير الزجاج.

وعمل لاحقاً اهالي المنطقة على تهدئته وفتح الطريق امام السيارات.
 
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قطع طريق

الضنية

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