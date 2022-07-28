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لبنان

بيان من النائب أديب عبد المسيح... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 09:14
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صدر عن النائب أديب عبد المسيح البيان التالي:

أهلي في الكورة عامة و كوسبا خاصة
 
تحية من القلب،

وردني ما هو منشور على صفحة كورة برس مقالة بعنوان " بلدية كوسبا تناشد النائب أديب عبد المسيح للمساعدة على معالجة موضوع ازمة النفايات" .
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بداية أشير اني بتاريخ ٢٦/٧ نشرت عبر صفحتي على الفايسبوك الكارثة البيئية المتعلقة بالنفايات بمنطقة كوسبا تحديداً و ذكرت ان بابي مفتوح للجميع من أجل حل تلك المشكلة.
ثم تفاجأت اليوم بتلك المقالة... و بمراجعة المرسوم ١١٨/١٩٧٧ المتعلق بالبلديات نلاحظ ان البلدية هي إدارة محلية لا مركزية و تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري  ويجتمع المجلس البلدي ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة والرئيس يكون صاحب السلطة التنفيذية، و كما هو معروف فإنها تخضع للوصاية الإدارية التابعة لوزارة الداخلية و بالتالي ليس هنالك بالقوانين والاعراف المتعلقة بالبلديات قرارات تحت ما يسمى مناشادات، بل هنالك أشخاص يناشدون؛
ورغم ذلك فانها كإدارة محلية يتوجب عليها:  
 
1. وضع حراس لمنع رمي النفايات و إدارة المكب و تفعيل الفرز من المصدر و التعاون مؤقتا مع معمليّ الفرز في أميون و بشمزين.

2. تقديم مشروع كامل متكامل مع الأنظمة و القوانين المتبعة الإجراء لحل مشكلة النفايات بدءاً من المصدر وصولاً للفرز و السبخ و التدوير  و أنا بدوري أعاهدكم بأن أتابعه حتى خواتمه.

3. أتمنى على بلدية كوسبا إن كانت هي المناشدة ان ترسل لي كتابا رسمياً بالمطالب ليبنى على الشيء مقتضاه و إجراء اللازم و عرضه كمستند رسمي لكافة المراجع المختصة و الجهات المانحة.
4. اني من قبل أن انتخب نائبا و لغاية اليوم لم اتوان عن متابعة شوؤن الكورة و تقديم المساعدات الممكنة و متابعة مشاكلها و محاولة ايجاد حلول سواءً كنت داخل او خارج قبة البرلمان.
5. اني بصدد إعداد فريق قانوني متخصص لدراسة جميع القوانين و متابعة تطبيقها او تعديلها وفق الأصول المتبعة.
6. ختاماً، إن داري هي دار كل بلدية و كل فرد من الكورة أينما وجد و مشكلته هي مشكلتي و همه همي فأتمنى من أي شخص أو مؤسسة أو بلدية ترغب بأي شيء مني أن تخاطبني مباشرة  وليس عبر مواقع التواصل الإجتماعي و أنا جاهز للإجتماع في أي وقت نتفق عليه، كما أتمنى لمن ينسب إليه ما ليس به علماً أن ينفيه.
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