صدمه في عبرا بسيارته وفرّ

صدمت سيارة سائق دراجة نارية يقودها عيسى.ش. في منطقة عبرا، ما أدى إلى إصابته بجروح عديدة، فيما فر سائق السيارة إلى جهة مجهولة.

وحضر عناصر فوج الانقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وعملوا على إسعافه ومن ثم نقله إلى مستشفى قصب في صيدا لتلقي العلاج.

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