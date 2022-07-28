تعميم جديد لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبيّة... ماذا جاء فيه؟

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أصدر مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 13464، المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 21-4-2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، المرفق بالتعميم رقم 151.التفاصيل في الصور أدناه: