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لبنان

مجلس شورى الدولة يوقف قرار "الداخلية" بشأن بلدية طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2022 | 10:11
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أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اليوم، في المراجعة المقدمة من وكلاء الدكتور رياض يمق، بوقف تنفيذ قرار وزير  الداخلية القاضي بسام مولوي، الصادر بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٢٢، والمتضمن الموافقة على عقد جلسة مجلس بلدية طرابلس، للتصويت على نزع الثقة عن رئيس البلدية الحالي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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