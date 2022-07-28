مجلس شورى الدولة يوقف قرار "الداخلية" بشأن بلدية طرابلس

أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اليوم، في المراجعة المقدمة من وكلاء الدكتور رياض يمق، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الصادر بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٢٢، والمتضمن الموافقة على عقد جلسة مجلس بلدية طرابلس، للتصويت على نزع الثقة عن رئيس البلدية الحالي.

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