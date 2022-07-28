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لبنان

معمل رشميا الى العمل مجدداً

Lebanon 24
28-07-2022 | 10:25
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انطلقت أعمال صيانة معمل رشميا بتمويل من الـUSAID لانتاج الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي سيشكل بارقة أمل وحياة لأهالي المنطقة حيث أن هذا المعمل يغذي نحو 17 قرية في الجبل ويفيد آلاف المواطنين، بمبادرة دعم من عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبان أكرم شهيب وراجي السعد، مع مؤسسة كهرباء لبنان.
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وأكد شهيب متابعته لكل ما يحتاجه معمل رشميا والقيام بكل ما يلزم لنجاح المشروع وعودة التيّار الكهربائي الى القرى المستفيدة، معتبراً أن هذا المشروع هو خير دليل على قدرة لبنان على اجتراح الحلول متى توفّرت الارادة والجهد والقرار، متمنياً الاستفادة من هذا النموذج في العديد من المناطق القادرة على توليد الكهرباء من المعامل المائية.
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