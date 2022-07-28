لموظفي القطاع العام... إليكم هذا الخبر عن تعويض الانتاجيّة

وقّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، مرسوماً بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لدفع تعويض انتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوما بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ومرسوما باعطاء تعويض انتاجية لموظفي الادارات العامة.

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