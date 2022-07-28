Advertisement

لبنان

لموظفي القطاع العام... إليكم هذا الخبر عن تعويض الانتاجيّة

Lebanon 24
28-07-2022 | 10:33
A-
A+
Doc-P-975510-637946267421458500.jpg
Doc-P-975510-637946267421458500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، مرسوماً بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لدفع تعويض انتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوما بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ومرسوما باعطاء تعويض انتاجية لموظفي الادارات العامة.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-28
03:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
09:20 | 2021-12-04
14:22 | 2022-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website