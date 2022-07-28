صدور المراسيم المتعلقة بمقررات اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

صدرت اليوم المراسيم المتعلقة بمقررات اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

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