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لبنان

متسوّل في عكار يخسر 670 مليون ليرة... ماذا في تفاصيل الحادثة؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 10:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مواقع إخبارية في عكار، تناقلت حادثة جرت مع احد المتسولين في بلدة ببنين العكارية.
 
وفي التفاصيل، اودع المتسول لدى احد الصرافين في المنطقة المذكورة حوالي الـ670 مليون ليرة لبنانية، وذلك على فترات متعددة بحيث يعطيه الصراف مبلغ 2 مليون ليرة شهرياً.
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فتفاجأ المتسول اليوم بفقدان المبلغ الذي كلفه 16 عاماً من العمل، بعد قيام صاحب محل الصرافة بطرده بحجة انه لم يعد يملك المال.
 
 
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