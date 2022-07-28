متسوّل في عكار يخسر 670 مليون ليرة... ماذا في تفاصيل الحادثة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مواقع إخبارية في عكار، تناقلت حادثة جرت مع احد المتسولين في بلدة ببنين العكارية.

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وفي التفاصيل، اودع المتسول لدى احد الصرافين في المنطقة المذكورة حوالي الـ670 مليون ليرة لبنانية، وذلك على فترات متعددة بحيث يعطيه الصراف مبلغ 2 مليون ليرة شهرياً.فتفاجأ المتسول اليوم بفقدان المبلغ الذي كلفه 16 عاماً من العمل، بعد قيام صاحب محل الصرافة بطرده بحجة انه لم يعد يملك المال.