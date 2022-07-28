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لبنان

قطاع المرأة في تيار العزم ينظم ورشة عمل حول "التفكير الإبداعيّ في الظروف الاستثنائيّة "

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:18
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نظم قطاع المرأة في تيار العزم ورشة عمل تحت عنوان "التفكير الإبداعيّ في الظروف الاستثنائيّة " وحاضر فيها المدربة مجدولين العيسى وذلك في مقرّ قطاع المرأة في طرابلس .

بداية رحبت مسؤولة قطاع المرأة جنان مبيض بالمشاركات في ورشة التدريب  وأكدت أنّ الأوضاع المعيشيّة التي تمرّ بها البلاد يجب أن نواجهها بثبات و قوة إرادة وإتباع الطرق العلميّة الصحيحة لتنمية القدرات الذاتيّة لخلق مبادرات خاصة لكلّ فرد منّا كي نتجاوز هذه المرحلة  الأصعب نحو غد أفضل .
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ثم بدأت المدربة عيسى الحديث عن الواقع المعيشيّ الصعب و شددت على ضرورة إتقان المهارات غير الاعتياديّة لمواجهة هذا الواقع .

وتحدثت عن أبرز طرق المواجهة عبر تعلّم  بعض الحرفيّات والمهن التي تنمي الشخصيّة وذات أبعاد إجتماعيّة وماديّة ونفسيّة .

وشددت على أهمية الإبداع في الحياة والخروج عن المألوف وطرح أفكار جديدة مؤكدة على أنّ الإبداع ليس محصورا بفئة من الناس بل هو موجود عند الجميع و يجب أن نعلمه لاولادنا منذ الصغر .

وتخلل الورشة شهادات حية لبعض المشاركات مع تمارين حسيّة حركيّة كفيلة باكتشاف الذات والإبداع لدى المتدربات.
 
 
 
 
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