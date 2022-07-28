قطاع المرأة في تيار العزم ينظم ورشة عمل حول "التفكير الإبداعيّ في الظروف الاستثنائيّة "

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نظم قطاع المرأة في تيار العزم ورشة عمل تحت عنوان "التفكير الإبداعيّ في الظروف الاستثنائيّة " وحاضر فيها المدربة مجدولين العيسى وذلك في مقرّ قطاع المرأة في طرابلس .بداية رحبت مسؤولة قطاع المرأة جنان مبيض بالمشاركات في ورشة التدريب وأكدت أنّ الأوضاع المعيشيّة التي تمرّ بها البلاد يجب أن نواجهها بثبات و قوة إرادة وإتباع الطرق العلميّة الصحيحة لتنمية القدرات الذاتيّة لخلق مبادرات خاصة لكلّ فرد منّا كي نتجاوز هذه المرحلة الأصعب نحو غد أفضل .ثم بدأت المدربة عيسى الحديث عن الواقع المعيشيّ الصعب و شددت على ضرورة إتقان المهارات غير الاعتياديّة لمواجهة هذا الواقع .وتحدثت عن أبرز طرق المواجهة عبر تعلّم بعض الحرفيّات والمهن التي تنمي الشخصيّة وذات أبعاد إجتماعيّة وماديّة ونفسيّة .وشددت على أهمية الإبداع في الحياة والخروج عن المألوف وطرح أفكار جديدة مؤكدة على أنّ الإبداع ليس محصورا بفئة من الناس بل هو موجود عند الجميع و يجب أن نعلمه لاولادنا منذ الصغر .وتخلل الورشة شهادات حية لبعض المشاركات مع تمارين حسيّة حركيّة كفيلة باكتشاف الذات والإبداع لدى المتدربات.